Удар КАБами по селу на Запорожье: количество жертв и пострадавших возросло
Число погибших в результате российского авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района возросло до двух. Ранения получили трое мирных жителей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Погибли двое мужчин. Трем людям – двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков", – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса. В населенном пункте полностью разрушены пять и повреждены 50 частных домов.
Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом человеке.
В ГСЧС показали последствия удара по Запорожской области: россияне сбросили пять авиабомбВсе новости »
29 мая 2025, 12:34Россияне атаковали дроном Берислав: двое погибших
29 мая 2025, 12:22Спасатели ликвидировали масштабные пожары после ударов БпЛА на Сумщине
29 мая 2025, 12:11
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В результате авиаудара по Запорожской области обесточены 8 сел, – ОВА
29 мая 2025, 16:50Неделя здоровья во Львове: медобследование можно пройти под открытым небом
29 мая 2025, 16:40Россияне атаковали дроном частный сектор Херсона: есть раненые
29 мая 2025, 16:25На Прикарпатье разыскали туристов, заблудившихся во время похода к озеру Несамовитое
29 мая 2025, 16:02На Харьковщине возле авто военного ТЦК произошел взрыв: пострадавший потерял руку
29 мая 2025, 15:50В Черкасской области судили мужчину с хронической болезнью за уклонение от мобилизации
29 мая 2025, 15:47В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой
29 мая 2025, 15:39Завтра в Украине потеплеет до +26 градусов
29 мая 2025, 15:31В Николаевской области руководство воинской части незаконно насчитало подчиненным почти 8 млн грн "боевых" выплат
29 мая 2025, 15:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »