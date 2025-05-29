Рятувальники ліквідували масштабні пожежі після ударів БпЛА на Сумщині

фото: ДСНС Сумщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у Верхньосироватській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру — сталася часткова руйнація нежитлової будівлі, що спричинило пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь та не допустили його поширення.

У Недригайлівській громаді ворог вдарив по фермерському господарству, де зайнялися склади із сільськогосподарською технікою. Співробітники ДСНС провели обстеження території та ліквідували всі осередки горіння.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 140 разів обстріляли населені пункти Сумщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.