Росіяни атакували дроном Берислав: двоє загиблих
В четвер, 29 травня, через російську атаку загинули двоє жителів Берислава Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістали чоловіки, 33 та 46 років", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсонській області впродовж доби внаслідок російських атак поранення отримали 10 людей.
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