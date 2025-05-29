Авіаудар по селу у Запорізькій області: загинула людина, ще одна поранена

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Внаслідок російського авіаудару по селу в Пологівському районі вдосвіта 29 травня загинула одна людина

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна – поранена. Медики надають пораненому всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Російськими керованими авіабомбами в селі повністю зруйновані п’ять, пошкоджені 50 приватних будинків, один з будинків загорівся.

Через понівечені повітряні лінії електропередачі аварійно припинено електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад.

Нагадаємо, вдосвіта 29 травня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса у Запорізькій області. Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені будинки.