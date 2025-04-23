Удар ФАБом по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 40

фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього авіаудару РФ по Запоріжжю збільшилася до 40 осіб

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Одна людина загинула, 40 дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, упродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Через обстріли пошкоджені 165 будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, вчора у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка.

Також повідомлялося, що терористи вдарили по Запоріжжю двома ФАБ-500 з УМПК.

У місті вже завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару.

Ввечері було відомо про 38 постраждалих. Серед поранених — семеро дітей.