Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі: загинула жінка

фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 22 квітня, армія РФ поцілила по житловому будинку в Запоріжжі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.

Також, за попередньою інформацією, ще двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні після 11:31 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа.

Згодом Федоров оприлюднив відео наслідків ворожої атаки по місту.