У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Станом на 17:00 надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу в Запоріжжі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

"Внаслідок російського авіаудару по місту загинула 69-річна жінка, поранено 26 громадян, серед них — 4 дітей. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні під наглядом медиків", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 47 місцевим мешканцям, з них — трьом дітям.