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22 квітня 2025, 17:30

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару

22 квітня 2025, 17:30
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фото: ДСНС України у Запорізькій області
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Станом на 17:00 надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу в Запоріжжі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

"Внаслідок російського авіаудару по місту загинула 69-річна жінка, поранено 26 громадян, серед них — 4 дітей. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні під наглядом медиків", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 47 місцевим мешканцям, з них — трьом дітям.

Нагадаємо, сьогодні після 11:30 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка.

Також повідомлялося, що терористи вдарили по Запоріжжю двома ФАБ-500 з УМПК.

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