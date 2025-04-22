Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа, є поранені

ілюстративне фото: ДСНС

У вівторок, 22 квітня, російські війська здійснили авіаудар по одному з районів міста

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, двоє людей поранені. Їх доправляють до лікарні.

Зазначається, що об 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а вже через дві хвилини, о 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.

Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа.

Нагадаємо, впродовж 21 квітня окупанти завдали 552 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.