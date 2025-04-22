Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа, є поранені
У вівторок, 22 квітня, російські війська здійснили авіаудар по одному з районів міста
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, двоє людей поранені. Їх доправляють до лікарні.
Зазначається, що об 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а вже через дві хвилини, о 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.
Внаслідок атаки на території Запоріжжя спалахнула пожежа.
Нагадаємо, впродовж 21 квітня окупанти завдали 552 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
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