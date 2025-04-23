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23 квітня 2025, 06:55

Атака дронів на Одесу: горіли житлові будинки, є постраждалі

23 квітня 2025, 06:55
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Вночі 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали двоє містян, є пошкодження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

Через масовану атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств. Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Національної гвардії України.

Психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.

"За попередньою інформацією постраждали 2 особи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кількість постраждалих від авіаудару росіян по Запоріжжю зросла до 38 людей. Серед поранених — семеро дітей.

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