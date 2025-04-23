Масований обстріл Полтави: 3 поранених, зруйнована цивільна інфраструктура
У ніч на 23 квітня росіяни здійснили масовану дронову атаку на Полтаву. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури, поранені троє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
У результаті ворожої атаки пошкоджені підприємства, приватні житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення та гаражі. Під ударами опинилася виключно цивільна інфраструктура міста.
В одному з мікрорайонів Полтави внаслідок падіння ворожого дрону поблизу багатоповерхівки вибиті вікна та балкони, пошкоджені віконні рами та фасад будівлі.
"На жаль, травмовано троє людей. За попередньою інформацією, загиблих немає", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 23 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали двоє містян, є пошкодження.