Масований обстріл Полтави: 3 поранених, зруйнована цивільна інфраструктура

фото: ДСНС України у Полтавській області

У ніч на 23 квітня росіяни здійснили масовану дронову атаку на Полтаву. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури, поранені троє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

У результаті ворожої атаки пошкоджені підприємства, приватні житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення та гаражі. Під ударами опинилася виключно цивільна інфраструктура міста.

В одному з мікрорайонів Полтави внаслідок падіння ворожого дрону поблизу багатоповерхівки вибиті вікна та балкони, пошкоджені віконні рами та фасад будівлі.

"На жаль, травмовано троє людей. За попередньою інформацією, загиблих немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали двоє містян, є пошкодження.