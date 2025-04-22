Удар по Запоріжжю: вже 38 постраждалих, серед них — 7 дітей

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Кількість постраждалих від удару росіян по Запоріжжю зросла до 38 людей. Серед поранених — семеро дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"На жаль, кількість постраждалих зростає з кожною годиною. Уже 38 запоріжців звернулись до медиків. Серед поранених семеро дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після 11:30 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка.

Також повідомлялося, що терористи вдарили по Запоріжжю двома ФАБ-500 з УМПК.

У місті вже завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару.