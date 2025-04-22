Удар по Запоріжжю: вже 38 постраждалих, серед них — 7 дітей
Кількість постраждалих від удару росіян по Запоріжжю зросла до 38 людей. Серед поранених — семеро дітей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"На жаль, кількість постраждалих зростає з кожною годиною. Уже 38 запоріжців звернулись до медиків. Серед поранених семеро дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після 11:30 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка.
Також повідомлялося, що терористи вдарили по Запоріжжю двома ФАБ-500 з УМПК.
У місті вже завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару.
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