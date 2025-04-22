Удар ФАБом по багатоповерхівці: у Запоріжжі знову збільшилась кількість поранених
Кількість постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя продовжує збільшуватися. Наразі вже відомо про 26 поранених
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Серед поранених четверо дітей — усі вони госпіталізовані. Одна жінка загинула", — йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що в лікарнях залишаються 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі потерпілі з мінно-вибуховими травмами.
"Стан чотирьох з них — чоловіків 37 та 67 років та жінок 57 та 67 років — важкий. Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості. Під наглядом лікарів залишаються і чотири постраждалих дитини. Їм надається вся необхідна допомога", — заявив очільник ОВА.
За даними Нацполіції, окупанти вдарили по Запоріжжю двома ФАБ-500 з УМПК.
Нагадаємо, сьогодні після 11:30 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка.
Наразі в Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.