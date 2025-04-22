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22 квітня 2025, 16:35

Удар ФАБом по багатоповерхівці: у Запоріжжі знову збільшилась кількість поранених

22 квітня 2025, 16:35
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фото: Нацполіція
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Кількість постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя продовжує збільшуватися. Наразі вже відомо про 26 поранених

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Серед поранених четверо дітей — усі вони госпіталізовані. Одна жінка загинула", — йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що в лікарнях залишаються 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі потерпілі з мінно-вибуховими травмами.

"Стан чотирьох з них — чоловіків 37 та 67 років та жінок 57 та 67 років — важкий. Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості. Під наглядом лікарів залишаються і чотири постраждалих дитини. Їм надається вся необхідна допомога", — заявив очільник ОВА.

За даними Нацполіції, окупанти вдарили по Запоріжжю двома ФАБ-500 з УМПК.

Нагадаємо, сьогодні після 11:30 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка.

Наразі в Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

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