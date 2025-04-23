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23 апреля 2025, 08:15

Удар ФАБом по Запорожью: количество раненых выросло до 40

23 апреля 2025, 08:15
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фото: Запорожская ОВА
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Число пострадавших в результате вчерашнего авиаудара РФ по Запорожью увеличилось до 40 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Один человек погиб, 40 получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, за сутки оккупанты нанесли 359 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Из-за обстрелов повреждены 165 домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вчера в Запорожье раздалось несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар. Погибла 69-летняя женщина.

Также сообщалось, что террористы ударили по Запорожью двумя ФАБ-500 из УМПК.

В городе уже завершили аварийно-спасательные работы после российского авиаудара.

Вечером было известно о 38 пострадавших. Среди раненых – семеро детей.

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РФ обстрелы оккупанты Запорожье жертва пострадавшие авиаудар Федоров Иван Сергеевич ФАБ-500
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