У Запоріжжі через 9 днів після ракетного удару знайшли під завалами тіло чоловіка
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 18 січня зросла до двох. Сьогодні, 26 січня, рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Ще одна жертва російського удару по місту - 27 річний чоловік.
У рятувальному відомстві зазначили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару 18 січня тривали 9 днів, сьогодні вони були завершені. Внаслідок атаки ворога загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.
Нагадаємо, вночі 23 січня росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. Внаслідок атаки балістикою зруйнована багатоповерхівка. Загинув 47-річний чоловік. Також відомо про 54 постраждалих внаслідок обстрілу.
Російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській областіВсі новини »
26 січня 2025, 12:07У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
26 січня 2025, 11:02Росіяни атакували дронами Суми: фото та відео наслідків
26 січня 2025, 10:33
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали
26 січня 2025, 16:08Вдарив ножем у серце: на Закарпатті затримали підозрюваного в убивстві 17 річного хлопця
26 січня 2025, 15:41Поліція розшукала підлітків, які жорстоко побили хлопця на Київщині
26 січня 2025, 15:09У Нафтогазі "зникли" 48 млрд грн, сплачені за транзит: ЗМІ пов'язують з цим відставку Чернишова
26 січня 2025, 14:29Одеська журналістка заявила про побиття її сина у ТЦК: військкомат відповів на звинувачення
26 січня 2025, 14:04У Черкасах вкрали систему освітлення біля інсталяції, присвяченої зниклим безвісти військовим
26 січня 2025, 13:11Працював через фіктивне підприємство: на Львівщині відправили за ґрати організатора схеми для ухилянтів
26 січня 2025, 12:39Російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській області
26 січня 2025, 12:07На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
26 січня 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі блоги »