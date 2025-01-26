фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 18 січня зросла до двох. Сьогодні, 26 січня, рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Ще одна жертва російського удару по місту - 27 річний чоловік.

У рятувальному відомстві зазначили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару 18 січня тривали 9 днів, сьогодні вони були завершені. Внаслідок атаки ворога загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.

Нагадаємо, вночі 23 січня росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. Внаслідок атаки балістикою зруйнована багатоповерхівка. Загинув 47-річний чоловік. Також відомо про 54 постраждалих внаслідок обстрілу.