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23 січня 2025, 08:01

Удар балістикою по Запоріжжю: загинув чоловік, поранені понад 20 людей, серед них — немовля

23 січня 2025, 08:01
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фото: Запорізька ОВА
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У четвер вночі, 23 січня, окупанти вдарили по Запоріжжю балістикою. Внаслідок ракетного удару загинув 47-річний чоловік. Ще 24 людини поранені, серед них — двомісячне немовля. Пошкоджені житлові будинки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Ворог завдав 4 ракетних удари по Запоріжжю. Загинув 47-річний чоловік. Кількість постраждалих збільшилась до 24 людей. Медики надають оперативну допомогу!", — поінформував Іван Федоров.

Він показав наслідки нічного удару росіян по житлових кварталах Запоріжжя.

Нагадаємо, 22 січня близько 21:50 росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня російські війська вкотре атакували місто ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали мінімум чотири вибухи. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих людей, серед яких рятувальники.

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