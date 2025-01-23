Удар балістикою по Запоріжжю: загинув чоловік, поранені понад 20 людей, серед них — немовля
У четвер вночі, 23 січня, окупанти вдарили по Запоріжжю балістикою. Внаслідок ракетного удару загинув 47-річний чоловік. Ще 24 людини поранені, серед них — двомісячне немовля. Пошкоджені житлові будинки
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворог завдав 4 ракетних удари по Запоріжжю. Загинув 47-річний чоловік. Кількість постраждалих збільшилась до 24 людей. Медики надають оперативну допомогу!", — поінформував Іван Федоров.
Він показав наслідки нічного удару росіян по житлових кварталах Запоріжжя.
Нагадаємо, 22 січня близько 21:50 росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.
Вночі 23 січня російські війська вкотре атакували місто ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали мінімум чотири вибухи. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих людей, серед яких рятувальники.