В Запорожье через 9 дней после ракетного удара нашли под завалами тело мужчины
Число погибших в результате ракетного удара по Запорожье 18 января возросло до двух. Сегодня, 26 января, спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Еще одна жертва российского удара по городу – 27 летний мужчина.
В спасательном ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы на месте ракетного удара 18 января продолжались 9 дней, сегодня они были завершены. В результате атаки врага погибли 2 человека, еще 12 человек получили травмы.
Напомним, ночью 23 января россияне ударили по Запорожью ракетами . В результате атаки баллистикой разрушена многоэтажка. Погиб 47-летний мужчина. Также известно о 54 пострадавших в результате обстрела.
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