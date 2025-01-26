Російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській області

фото: Херсонська ОВА

Увечері 25 січня російські війська завдали чергового масованого авіаудару по місту Берислав на Херсонщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Як зазначається у повідомленні, під ворожим ударом опинився заклад охорони здоров'я. Всього окупанти скинули шість керованих авіабомб на лікарню. Як видно з фото, оприлюднених обласною адміністрацією, будівля отримала значні руйнування.

Водночас відомо, що персонал лікарні встиг спуститися в укриття. Працівники лікарні залишились цілими, за винятком кількох людей, у яких діагностували контузію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського дронового удару у ніч проти 26 січня у Сумах пошкоджена будівля освітнього закладу, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. Також у мережі з'явилося відео моменту влучання ворожого дрона у Сумах.