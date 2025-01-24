фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок вчорашнього ракетного удару по Запоріжжю зросла до 54

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Одна людина загинула, ще 54 – отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.

У лікарнях залишаються 17 поранених. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

37 постраждалих лікуються амбулаторно. З-поміж них і двомісячний хлопчик, його виписали напередодні ввечері.

Нагадаємо, вночі 23 січня росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. У місті пролунали чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою зруйнована багатоповерхівка. Загинув 47-річний чоловік.

У мережі оприлюднили відео, як пес загиблого від російського удару не відходив від тіла свого хазяїна.

Раніше повідомлялося про 51 постраждалого.