Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, що відомо про їх стан
Кількість поранених внаслідок вчорашнього ракетного удару по Запоріжжю зросла до 54
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Одна людина загинула, ще 54 – отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.
У лікарнях залишаються 17 поранених. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
37 постраждалих лікуються амбулаторно. З-поміж них і двомісячний хлопчик, його виписали напередодні ввечері.
Нагадаємо, вночі 23 січня росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. У місті пролунали чотири вибухи.
Внаслідок атаки балістикою зруйнована багатоповерхівка. Загинув 47-річний чоловік.
У мережі оприлюднили відео, як пес загиблого від російського удару не відходив від тіла свого хазяїна.
Раніше повідомлялося про 51 постраждалого.