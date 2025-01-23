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23 січня 2025, 04:47

Росіяни знову вдарили по Запоріжжю: серед постраждалих – співробітники ДСНС (Оновлено)

23 січня 2025, 04:47
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фото: ОВА
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Вночі 23 січня російські війська вкотре атакували Запоріжжя. Близько 4:00 у місті пролунали мінімум 4 вибухи

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Є постраждалі. Серед них – чотири співробітники ДСНС, їх госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

Також є попередня інформація про людей під завалами.

Всі екстрені служби працюють на місцях.

Оновлено о 4:55. Внаслідок удару по Запоріжжю постраждали 10 людей. Зруйновані та пошкоджені багатоквартирні будинки. Вибуховою хвилею вибиті вікна, понівечений дах.

На місці ворожої атаки рятувальникам вдалось деблокувати одну людину. Її передали медикам для надання допомоги.

Нагадаємо, 22 січня близько 21:50 росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

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