фото: Кордон.медіа

У ніч проти 26 січня російські війська завдали дронових ударів по місту Суми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. Люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Сьогодні у небі над Сумщиною військові збили 7 ворожих "Шахедів”, а від початку року - 235 російських безпілотників.

Місцеві медіа також оприлюднили фото та відео з місць влучання. Зокрема, є пошкодження у міському сквері Сум.

Нагадаємо, 26 січня російські війська також здійснили дроновий удар по Харкову. Під ударом ворога опинився Основ'янський район міста. Було пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків.