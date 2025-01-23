У Запоріжжі через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка: кількість поранених зросла до 25

фото: Запорізька ОВА

Число постраждалих внаслідок удару балістичними ракетами по Запоріжжю 23 січня збільшилося до 25

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Через атаку ворога одна багатоповерхівка зруйнована, ще 13 пошкоджені. Також понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя. Наразі комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару.

"На жаль, кількість постраждалих постійно зростає. Станом на зараз до медиків за допомогою звернулось вже 25 людей", — повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали мінімум чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Ще 24 людини поранені, серед них — двомісячне немовля.