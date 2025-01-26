скріншот із відео

Місцеві медіа оприлюднили відео з камер спостереження, на якому зафіксовано удар російського дрона типу "Шахед" по Сумах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне Суми".

Атака відбувалася у ніч проти 26 січня. Дані з камери спостереження свідчать, що удар відбувся о 2:10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського дронового удару у ніч проти 26 січня у Сумах пошкоджена будівля освітнього закладу, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. Також є пошкодження у міському сквері.