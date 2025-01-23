У Запоріжжі кількість постраждалих від російського удару зросла до 51

фото: ОВА

Люди продовжують звертатися за медичною допомогою у Запоріжжі після масованої ворожої атаки вночі 23 січня

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

До 51 людини зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.

"У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка. Раніше повідомлялося про 45 постраждалих, серед них – двомісячне немовля.

Внаслідок ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі Запоріжжя знищений один з енергообʼєктів.

У мережі оприлюднили відео, як пес загиблого від російського удару не відходив від тіла свого хазяїна.