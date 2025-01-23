У Запоріжжі пес загиблого від російського удару не відходив від тіла свого хазяїна

фото: скріншот із відео

У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу місто вночі 23 січня. Наразі відомо про одного загиблого – 47-річного чоловіка

У телеграм-каналах оприлюднили відео з місця удару, передає RegioNews.

На відео видно накрите тіло загиблого, а поряд з ним сидить його пес Бім. У повідомленні зазначається, що собаку заберуть друзі родини.

Сімʼя загиблого також постраждала від обстрілу – дочка, дружина та теща чоловіка перебувають у лікарні.

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кількість постраждалих внаслідок масованого удару по Запоріжжю зросла до 46. У них – мінно-вибухові травми, травми очей, проникаючі поранення та забої.

Госпіталізовані 22 людини, серед яких двомісячний хлопчик. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільний.

Фото: ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка. Раніше повідомлялося про 45 постраждалих, серед них – двомісячне немовля.

Внаслідок ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі Запоріжжя знищений один з енергообʼєктів. 20 тисяч людей залишаються без світла та 17 тисяч – без води.