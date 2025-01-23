Росіяни знищили енергетичний об’єкт у Запоріжжі: 20 тисяч людей без світла та води
Вчора ввечері та сьогодні вранці окупанти завдавали ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок атаки знищений один з енергообʼєктів
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Запорізької міської ради, передає RegioNews.
Через обстріли поранені рятувальники та енергетики.
"20 тисяч людей знаходяться без світла. Ще 17 тисяч - без води. Також без електрики залишились котельні, лікарні, заклади соціального захисту населення", — йдеться у повідомленні.
Профільні служби відновлюють мережі. У Шевченківському районі Запоріжжя розгорнули чотири Пункти Незламності.
Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.
Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали чотири вибухи.
Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка. Кількість поранених зросла до 25, серед них — двомісячне немовля.