Росіяни знищили енергетичний об’єкт у Запоріжжі: 20 тисяч людей без світла та води

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Вчора ввечері та сьогодні вранці окупанти завдавали ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок атаки знищений один з енергообʼєктів

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Запорізької міської ради, передає RegioNews.

Через обстріли поранені рятувальники та енергетики.

"20 тисяч людей знаходяться без світла. Ще 17 тисяч - без води. Також без електрики залишились котельні, лікарні, заклади соціального захисту населення", — йдеться у повідомленні.

Профільні служби відновлюють мережі. У Шевченківському районі Запоріжжя розгорнули чотири Пункти Незламності.

Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка. Кількість поранених зросла до 25, серед них — двомісячне немовля.