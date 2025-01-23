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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"45 постраждалих станом на зараз. Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка. Раніше повідомлялося про 31 пораненого, серед них – двомісячне немовля.

Внаслідок ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі Запоріжжя знищений один з енергообʼєктів. 20 тисяч людей залишаються без світла та 17 тисяч – без води.