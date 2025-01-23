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23 січня 2025, 11:52

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась до 45

23 січня 2025, 11:52
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фото: ОВА
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У Запоріжжі продовжує збільшуватись кількість постраждалих внаслідок ворожого масованого обстрілу вночі 23 січня

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"45 постраждалих станом на зараз. Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка. Раніше повідомлялося про 31 пораненого, серед них – двомісячне немовля.

Внаслідок ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі Запоріжжя знищений один з енергообʼєктів. 20 тисяч людей залишаються без світла та 17 тисяч – без води.

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