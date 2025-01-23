Росіяни атакували "шахедами" Запоріжжя: в одному з районів виникла пожежа
В середу, 22 січня, близько 21:50 росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма безпілотниками типу Shahed
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару в одному із районів сталася пожежа. На місці працюють всі екстрені служби.
Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, 22 січня російські війська повторно атакували Костянтинівку на Донеччині. Окупанти скинули на місто багато авіабомб. Є жертва та поранені цивільні.
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