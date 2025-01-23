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23 января 2025, 16:30

В Запорожье количество пострадавших от российского удара выросло до 51

23 января 2025, 16:30
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фото: ОВА
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Люди продолжают обращаться за медицинской помощью в Запорожье после массированной вражеской атаки ночью 23 января

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеских обстрелов Запорожья.

"В больницах областного центра сейчас 22 человека. Другие лечатся амбулаторно", – отметил чиновник.

Напомним, вечером 22 января россияне атаковали Запорожье пятью дронами типа Shahed. Возник пожар.

Ночью 23 января РФ ударила по городу ракетами. Около 4:00 в Запорожье прогремели четыре взрыва.

В результате атаки баллистикой погиб 47-летний житель Запорожья. Из-за ракетного удара разрушена многоэтажка. Ранее сообщалось о 45 пострадавших, среди них – двухмесячный младенец.

В результате ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре Запорожья уничтожен один из энергообъектов.

В сети обнародовали видео, как пес погибшего от российского удара не отходил от тела своего хозяина.

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