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23 січня 2025, 10:45

Через ракетну атаку в Запоріжжі вже понад 30 поранених, — ОВА

23 січня 2025, 10:45
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фото: Нацполіція
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Кількість потерпілих через ракетний удар по Запоріжжю сьогодні вночі, 23 січня, зросла до 31. Більшість постраждалих ушпиталили до лікарень міста

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Після нічної ворожої атаки на Запоріжжя на зараз за допомогою до медиків звернулась 31 людина. 22 з них в лікарні у стані середньої тяжкості. В лікарні й двомісячне немовля", — повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, ввечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя п'ятьма дронами типу Shahed. Виникла пожежа.

Вночі 23 січня РФ вдарила по місту ракетами. Близько 4:00 у Запоріжжі пролунали чотири вибухи.

Внаслідок атаки балістикою загинув 47-річний житель Запоріжжя. Через ракетний удар зруйнована багатоповерхівка. Повідомлялося про 25 поранених, серед них — двомісячне немовля.

Внаслідок ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі Запоріжжя знищений один з енергообʼєктів. 20 тисяч людей залишаються без світла та 17 тисяч — без води.

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