Вночі ППО збила понад 50 російських "шахедів" та БпЛА інших типів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 січня російська армія атакувала Україну 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 27 БпЛА — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив ударні дрони із напрямків — Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також окупанти застосували чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 57-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БпЛА в повітрі — бойова робота триває!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила більше 240 російських дронів.