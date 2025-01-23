Из-за ракетной атаки в Запорожье уже более 30 раненых, — ОВА
Число пострадавших из-за ракетного удара по Запорожью сегодня ночью, 23 января, возросло до 31. Большинство потерпевших госпитализировали в больницы города
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"После ночной вражеской атаки на Запорожье сейчас за помощью к медикам обратился 31 человек. 22 из них в больнице в состоянии средней тяжести. В больнице и двухмесячный младенец", — сообщил Иван Федоров.
Напомним, вчера вечером и сегодня утром оккупанты наносили удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Запорожья. В результате атаки уничтожен один из энергообъектов. 20 тысяч человек остаются без света и 17 тысяч без воды.
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