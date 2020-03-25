В Запорізькій області вже п’ять хворих на коронавірус

В Запорізькій області станом на 25 березня офіційно підтверджено п’ять хворих на коронавірус

Фото: скрін відео брифінгу Запорізької ОДА

В Запорізькій області станом на 25 березня офіційно підтверджено п’ять хворих на коронавірус

Про це, як повідомляє RegioNews, на брифінгу розповів голова облдержадміністрації Віталій Туринок.

Три випадки захворювання підтвердили тести, які область отримала 24 березня. Четверо захворілих знаходяться в обласній лікарні, ще одна людина – в місті Мелітополь. Ця людина знаходиться в самоізоляції і майже вилікувалась. Люди в обласній лікарні отримують належне лікування, їх стан не важкий.

Голова ОДА запевнив, що область готова до боротьби з коронавірусом, медики забезпечені всім необхідним.

Зазначимо, 25 березня Центр громадського здоров’я повідомляв про два випадки захворювання в Запорізькій області.

Також нагадаємо, що мер Запоріжжя повідомляв про чотирьох захворілих, які знаходяться в місті.

В Україні коронавірусною інфекцією захворіли вже 113 людей.

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