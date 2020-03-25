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25 березня 2020, 12:46 6

Хворі на коронавірус буковинці у стабільному стані

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25 березня 2020, 12:46 6
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Про це повідомила Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

Лише у трьох пацієнтів – лихоманка. Один із них перебуває у обласній клінічній лікарні, двоє – у Хотинській ЦРЛ.

У кількох дітей, яких госпіталізували нещодавно до обласної дитячої клінічної лікарні, є невисока температура.

Усі пацієнти з підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками.

Станом на ранок 25 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.

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