08:54  25 березня
Коронавірус в Києві: число хворих зросло до 31 - Кличко
08:18  25 березня
На Дніпропетровщині та Франківщині померли двоє людей з підозрою на коронавірус
08:34  25 березня
Коронавірус виявили у ще одного нардепа
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 10:42 4

В Луганській області – перший випадок коронавірусу

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 10:42 4
Читайте также на русском языке
Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксовано в Луганській області 24 березня
Фото: pixabay.com
Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксовано в Луганській області 24 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Всього, за інформацією Центру, станом на 10 годину 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19, зокрема 1 – в Луганській області.

Підтверджено 113 випадків COVID-19 (станом на 10:00 25 березня) Офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 25 березня 2020 р.

Зазначимо, це перший випадок.

Інформації від місцевих органів поки що немає.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус Луганщина
Коронавірус в Україні: зафіксована четверта смерть
25 березня 2020, 10:03
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 10:54
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »