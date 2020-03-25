В Луганській області – перший випадок коронавірусу

Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксовано в Луганській області 24 березня

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Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксовано в Луганській області 24 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Всього, за інформацією Центру, станом на 10 годину 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19, зокрема 1 – в Луганській області.

Підтверджено 113 випадків COVID-19 (станом на 10:00 25 березня) Офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19... Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 25 березня 2020 р.

Зазначимо, це перший випадок.

Інформації від місцевих органів поки що немає.

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