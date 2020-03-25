В Запорожской области уже пять больных коронавирусом

В Запорожской области по состоянию на 25 марта официально подтверждено пять больных коронавирус

Фото: скрин видео брифинга Запорожской ОГА

В Запорожской области по состоянию на 25 марта официально подтверждено пять больных коронавирус

Об этом, как сообщает RegioNews, на брифинге рассказал председатель облгосадминистрации Виталий Туринок.

Три случая заболевания подтвердили тесты, которые область получила 24 марта. Четверо заболевших находятся в областной больнице, еще один человек - в городе Мелитополь. По словам Туринка, этот человек находится в самоизоляции и почти вылечился. Люди в областной больнице получают необходимое лечение, их состояние не тяжелое.

Глава ОГА заверил, что область готова к борьбе с коронавирусом, медики обеспечены всем необходимым.

Отметим, 25 марта Центр общественного здоровья сообщал о двух случаях заболевания в Запорожской области.

Также напомним, что мэр Запорожья сообщал о четырех заболевших, находящихся в городе.

В Украине коронавирусной инфекцией заболели уже 113 человек.

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