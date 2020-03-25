14:46  25 марта
Кожару задержали по подозрению в убийстве
11:30  25 марта
На Волыни коронавирус зафиксирован у семилетней девочки
11:44  25 марта
Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
UA | RU
UA | RU
25 марта 2020, 13:28 9

В Запорожской области уже пять больных коронавирусом

Читайте також
українською мовою
25 марта 2020, 13:28 9
Читайте також українською мовою
В Запорожской области по состоянию на 25 марта официально подтверждено пять больных коронавирус
Фото: скрин видео брифинга Запорожской ОГА
В Запорожской области по состоянию на 25 марта официально подтверждено пять больных коронавирус

Об этом, как сообщает RegioNews, на брифинге рассказал председатель облгосадминистрации Виталий Туринок.

Три случая заболевания подтвердили тесты, которые область получила 24 марта. Четверо заболевших находятся в областной больнице, еще один человек - в городе Мелитополь. По словам Туринка, этот человек находится в самоизоляции и почти вылечился. Люди в областной больнице получают необходимое лечение, их состояние не тяжелое.

Глава ОГА заверил, что область готова к борьбе с коронавирусом, медики обеспечены всем необходимым.

Отметим, 25 марта Центр общественного здоровья сообщал о двух случаях заболевания в Запорожской области.

Также напомним, что мэр Запорожья сообщал о четырех заболевших, находящихся в городе.

В Украине коронавирусной инфекцией заболели уже 113 человек.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус Запорожье
Больные коронавирусом буковинцы в стабильном состоянии
25 марта 2020, 12:46
В Луганской области - первый случай коронавируса
25 марта 2020, 10:42
Коронавирус в Украине: зафиксирована четвертая смерть
25 марта 2020, 10:03
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »