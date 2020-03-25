Мешканка Ірпеня, яку було госпіталізовано з підозрою на СOVID-19, народила хлопчика

Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус вчора госпіталізували в Білій Церкві, сьогодні о третій годині ночі народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика

Фото: Shutterstock

Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус вчора госпіталізували в Білій Церкві, сьогодні о третій годині ночі народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика

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