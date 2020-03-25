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25 березня 2020, 11:04 1

Мешканка Ірпеня, яку було госпіталізовано з підозрою на СOVID-19, народила хлопчика

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25 березня 2020, 11:04 1
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Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус вчора госпіталізували в Білій Церкві, сьогодні о третій годині ночі народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика
Фото: Shutterstock
Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус вчора госпіталізували в Білій Церкві, сьогодні о третій годині ночі народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика

Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушина, пише RegioNews з посиланням на сapital.ua.

"Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600 - здоровий ірпінський хлопець!", - написав чиновник.

За його даними, маму сьогодні переведуть в інфекційне відділення, хлопчик тимчасово буде на карантині.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені госпіталізували вагітну жінку з підозрою на коронавірус.

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