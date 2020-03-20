В Запоріжжі пільговикам скасовують безкоштовний проїзд

Щоб знизити загрозу масового захворювання людей коронавірусом в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд пасажирів пільгових категорій

Фото: Facebook Володимир Буряк

Щоб знизити загрозу масового захворювання людей коронавірусом в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд пасажирів пільгових категорій

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Пільги скасують з 23 березня. За словами Буряка, це також дасть можливість нормально добиратися до роботи тим, хто не може працювати дистанційно.

Нагадаємо, щоб попередити розповсюдження захворювання коронавірусом в Запоріжжі з 17 березня встановили карантин.

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Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19.

У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.