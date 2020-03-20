В Запоріжжі пільговикам скасовують безкоштовний проїзд
Щоб знизити загрозу масового захворювання людей коронавірусом в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд пасажирів пільгових категорій
Щоб знизити загрозу масового захворювання людей коронавірусом в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд пасажирів пільгових категорій
Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав мер Запоріжжя Володимир Буряк.
Пільги скасують з 23 березня. За словами Буряка, це також дасть можливість нормально добиратися до роботи тим, хто не може працювати дистанційно.
З понеділка в Запоріжжі буде тимчасово припинено безкоштовні перевезення пасажирів пільгових категорій. Таке рішення...Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Нагадаємо, щоб попередити розповсюдження захворювання коронавірусом в Запоріжжі з 17 березня встановили карантин.
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Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19.
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