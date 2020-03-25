У МОЗ підтвердили перший випадок зараження COVID-19 в Одеській області
Про це повідомляє RegioNews.
Раніше в ДСНС опублікували інформацію, що лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Перший випадок зафіксований в Одеській області.
Швидше за все мова йшла про прокурора одної із прокуратур Одеси. Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що він захворів коронавірусом - днями у прокурора підвищилася температура і його відвезли до Києва.
Після цього в прес-службі Одеської ОДА заявили, що як тільки в лабораторії виявляють хворих на коронавірус COVID-19 вони передають ці дані в МОЗ і обласні штаби, після чого публікують її на своїх ресурсах. В облдержадміністрації зазначили, що ДСНС не є розпорядниками такої інформації.
Незабаром голова Одеської ОДА Максим Куций опублікував у соцмережі Facebook пост про те, що випадок захворювання все ж є. Зараз очікується підтвердження з лабораторного центара в Києві.
"Випадок зареєструвало Міністерство охорони здоров’я. Наразі ми чекаємо підтвердження аналізу з лабораторного центру у Києві. Я закликаю всіх мешканців Одещини дотримуватися посиленого карантинного режиму, брати інформацію лише з офіційних джерел та пам'ятати, що вірус паніки - гірший за коронавірус", - написав він.
В Одеській області є реєстрація першого випадку коронавірусу COVID-19. Випадок зареєструвало Міністерство охорони...Опубліковано Максимом Куцим Середа, 25 березня 2020 р.
Раніше повідомлялося, що в Одесі залишать 10 маршрутів і введуть спецперепустки на проїзд.
Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув спецлітак з Києва з тестами на коронавірус.
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