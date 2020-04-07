10:43  07 квітня
У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго
12:05  07 квітня
Венедіктова розповіла, чому Зеленський вибрав її і яке дав завдання
11:16  07 квітня
До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк
Журналіст
07 квітня 2020, 12:47 5

На Закарпатті COVID-19 виявили у медиків

Читайте также
на русском языке
07 квітня 2020, 12:47 5
Читайте также на русском языке
Коронавірус виявили в лікаря та медичної сестри в Ужгороді, а також у завідуючого поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні
Фото з відкритих джерел
Коронавірус виявили в лікаря та медичної сестри в Ужгороді, а також у завідуючого поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні

Про це інформує RegioNews із посиланням на Ужгородську міську раду.

В одного лікаря та медичної сестри пульмонологічного відділення Ужгородської центральної клінічної лікарні підтверджено коронавірус. Напередодні взірці біоматеріалів на ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників, які контактували із хворими на COVID-19 ужгородцями.

У своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола повідомляє, що у завідуючого поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні також виявили коронавірус. Він є сином 71-річної жінки, яка померла після інфікування COVID-19.

У всіх лікарів, які із ним контактували, відберуть мазки для ПЛР-тестування, а весь персонал поліклінічного відділення протестують експрес-тестами. Із часу їхнього першого контакту із хворою пройшло 9 днів.

У Закарпатській області 38 пацієнтів з COVID-19, два випадки летальних.

Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.

В Україні підтверджено 1462 випадки коронавірусу. Протягом минулої доби лабораторно підтверджено 143 нових випадки інфікування коронавірусом. Зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19, з яких 26 жінок та 19 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50-ти років складає 85%.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус хвороба Ужгород Закарпаття
У ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу
07 квітня 2020, 12:36
У Дніпропетровській області коронавірус підозрюють у породіллі
07 квітня 2020, 12:32
Денисова у спецкостюмі перевірила Лук’янівське СІЗО
07 квітня 2020, 12:31
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Посівна чи крематорій: Що обирає Полтавщина
07 квітня 2020, 12:00
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »