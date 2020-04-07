На Закарпатті COVID-19 виявили у медиків
Про це інформує RegioNews із посиланням на Ужгородську міську раду.
В одного лікаря та медичної сестри пульмонологічного відділення Ужгородської центральної клінічної лікарні підтверджено коронавірус. Напередодні взірці біоматеріалів на ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників, які контактували із хворими на COVID-19 ужгородцями.
У своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола повідомляє, що у завідуючого поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні також виявили коронавірус. Він є сином 71-річної жінки, яка померла після інфікування COVID-19.
У всіх лікарів, які із ним контактували, відберуть мазки для ПЛР-тестування, а весь персонал поліклінічного відділення протестують експрес-тестами. Із часу їхнього першого контакту із хворою пройшло 9 днів.
У Закарпатській області 38 пацієнтів з COVID-19, два випадки летальних.
Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.
В Україні підтверджено 1462 випадки коронавірусу. Протягом минулої доби лабораторно підтверджено 143 нових випадки інфікування коронавірусом. Зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19, з яких 26 жінок та 19 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50-ти років складає 85%.
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