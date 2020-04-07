На Закарпатье COVID-19 зафиксировали у медиков

Коронавирус обнаружили у врача и медицинской сестры в Ужгороде, а также у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы

Фото из открытых источников

Коронавирус обнаружили у врача и медицинской сестры в Ужгороде, а также у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы

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