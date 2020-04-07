На Закарпатье COVID-19 зафиксировали у медиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.
У одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской центральной клинической больницы подтвержден коронавирус. Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследование отобрали в 17 медицинских работников, которые контактировали с больными COVID-19 ужгородцами.
В своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола сообщает, что у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы также обнаружили коронавирус. Он является сыном 71-летней женщины, которая умерла после инфицирования COVID-19.
У всех врачей, которые с ним контактировали, отберут мазки для ПЦР-тестирования, а весь персонал поликлинического отделения протестуют экспресс-тестами. Со времени их первого контакта с больной прошло 9 дней.
В Закарпатской области 38 пациентов с COVID-19, два случая летальных.
Напомним, на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.
В Украине подтверждено 1462 случаи коронавируса. За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19, из которых 26 женщин и 19 мужчин.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).
- 12:52 07 апреля В Винницкой области злоумышленник подстрелил четырех полицейских
- 12:48 07 апреля Торги не состоялись: Николаевский облсовет не смог купить новый кроссовер за 560 тысяч гривен
- 12:47 07 апреля На Закарпатье COVID-19 зафиксировали у медиков
- 12:36 07 апреля В ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса
- 12:32 07 апреля В Днепропетровской области подозревают коронавирус у роженицы
- 12:31 07 апреля Денисова в спецкостюмі проверила Лукьяновское СИЗО
- 09:08 07 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового