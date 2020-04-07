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Ирина Федоляк
Журналист
07 апреля 2020, 12:47 2

На Закарпатье COVID-19 зафиксировали у медиков

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українською мовою
07 апреля 2020, 12:47 2
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Коронавирус обнаружили у врача и медицинской сестры в Ужгороде, а также у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы
Фото из открытых источников
Коронавирус обнаружили у врача и медицинской сестры в Ужгороде, а также у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.

У одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской центральной клинической больницы подтвержден коронавирус. Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследование отобрали в 17 медицинских работников, которые контактировали с больными COVID-19 ужгородцами.

В своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола сообщает, что у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы также обнаружили коронавирус. Он является сыном 71-летней женщины, которая умерла после инфицирования COVID-19.

У всех врачей, которые с ним контактировали, отберут мазки для ПЦР-тестирования, а весь персонал поликлинического отделения протестуют экспресс-тестами. Со времени их первого контакта с больной прошло 9 дней.

В Закарпатской области 38 пациентов с COVID-19, два случая летальных.

Напомним, на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.

В Украине подтверждено 1462 случаи коронавируса. За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19, из которых 26 женщин и 19 мужчин.

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