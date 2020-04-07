У ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу
Як передає RegioNews, про це повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ.
"Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області, з 20.03.2020 знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6.00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.
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Нагадаємо, станом на 2 квітня у ВСУ виявили два випадки захворювання коронавірусом COVID-19.
За станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадків захворювання коронавірусом.
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