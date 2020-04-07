10:43  07 квітня
У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго
12:05  07 квітня
Венедіктова розповіла, чому Зеленський вибрав її і яке дав завдання
11:16  07 квітня
До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2020, 12:36 13

У ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу

Читайте также
на русском языке
07 квітня 2020, 12:36 13
Читайте также на русском языке
В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції (в тому числі самоізоляції)
Фото: facebook/GeneralStaff.ua
В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції (в тому числі самоізоляції)

Як передає RegioNews, про це повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ.

"Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області, з 20.03.2020 знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6.00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 2 квітня у ВСУ виявили два випадки захворювання коронавірусом COVID-19.

За станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадків захворювання коронавірусом.


коронавірус смерть зараження Івано-Франківськ ЗСУ Збройні сили України
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Посівна чи крематорій: Що обирає Полтавщина
07 квітня 2020, 12:00
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »