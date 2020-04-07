У ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу

В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції (в тому числі самоізоляції)

Фото: facebook/GeneralStaff.ua

В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції (в тому числі самоізоляції)

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