У Дніпропетровській області коронавірус підозрюють у породіллі

У Кривому Розі Дніпропетровської області COVID-19 медики запідозрили у жінки на останньому тижні вагітності. В ніч на 7 квітня вона народила

Фото: Pixabay

У Кривому Розі Дніпропетровської області COVID-19 медики запідозрили у жінки на останньому тижні вагітності. В ніч на 7 квітня вона народила

Про це інформують RegioNews із посланням на Криворізьку міську раду.

Жінку на 40-му тижні вагітності госпіталізували до міської лікарні №7. У вагітної була підвищена температура, тому лікарі вирішили перевести її з обсерваційного відділення до спеціального боксу, який підготували для COVID-інфікованих. Її аналізи відправили до лабораторії обласного центру, аби спростувати чи підтвердити підозру на зараження коронавірусом.

Дівчинка, яку сьогодні вночі народила жінка, не заражена COVID-19. Сама породілля зараз знаходиться в окремому боксі. У пологовому провели дезінфекцію. Родичів жінки та медиків, які приймали у неї пологи, обстежують на наявність коронавірусу в організмі.

Тим часом у Дніпропетровській області на 7 квітня відомо про 26 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Четверо хворих уже подолали недугу. Летальних випадків у регіоні не зафіксовано.

"Загалом на Дніпропетровщині вже перевірили 132 жителів з підозрами на коронавірус. Вчора COVID-19 виявили у 12 людей. Інфіковані – з Дніпра, Першотравенська та Синельниківського району. Шістьох мешканців області ще перевіряємо”, – проінформував директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Нагадаємо, що станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Як писали RegioNews раніше, у Дніпрі одужала 34-річна жінка з діагнозом "коронавірусна інфекція”. 13 березня жінка разом із 36-річним чоловіком повернулася з подорожі в Париж. Вдома відчула себе зле. Медики госпіталізували хвору до Дніпровської міськлікарні №21.







