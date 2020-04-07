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07 квітня 2020, 12:31 6

Денисова у спецкостюмі перевірила Лук’янівське СІЗО

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07 квітня 2020, 12:31 6
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Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова відвідала ДУ "Київський слідчий ізолятор”, щоби перевірити, чи дотримуються там правил карантину
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова відвідала ДУ "Київський слідчий ізолятор”, щоби перевірити, чи дотримуються там правил карантину

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Перед тим, як зайти в установу в обов’язковому порядку зробили моніторинговій групі температурний скринінг”, — розповіла омбудсмен.

Людмила Денісова перевірила, які засоби були вжиті для непоширення коронавірусної інфекції в СІЗО та як дезінфікують приміщення.

Наживо. Моніторинговій візит в ДУ "Київський слідчий ізолятор"

Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 6 квітня 2020 р.

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