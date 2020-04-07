Денисова у спецкостюмі перевірила Лук’янівське СІЗО
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова відвідала ДУ "Київський слідчий ізолятор”, щоби перевірити, чи дотримуються там правил карантину
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова відвідала ДУ "Київський слідчий ізолятор”, щоби перевірити, чи дотримуються там правил карантину
Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
"Перед тим, як зайти в установу в обов’язковому порядку зробили моніторинговій групі температурний скринінг”, — розповіла омбудсмен.
Людмила Денісова перевірила, які засоби були вжиті для непоширення коронавірусної інфекції в СІЗО та як дезінфікують приміщення.
Наживо. Моніторинговій візит в ДУ "Київський слідчий ізолятор"Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 6 квітня 2020 р.
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