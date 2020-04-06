У Запорізькій області вже 41 хворий на коронавірус: на міському кладовищі на всяк випадок викопали могили

Станом на 6 квітня, в Запорізькій області лабораторно підтверджений 41 випадок COVID-19

Фото: Гвозди

Станом на 6 квітня, в Запорізькій області лабораторно підтверджений 41 випадок COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Варто зазначити, що в області шість осіб вже одужало. Летальних випадків немає.

Тим часом на Кушумському кладовищі в Запоріжжя вже підготувалися до летальних випадків і викопали сотні свіжих могил.

За інформацією Гвоздей, запорізьким кладовищ була дана вказівка підготуватися до прийому жертв епідемії.

У той же час, у мерії повідомили, що могили викопали ще на початку зими. Це роблять для того, щоб взимку, коли буде холодно, нічого не копати. З приходом весни також виривали нові могили.

У свою чергу голова запорізького обласного управління охорони здоров'я Вікторія Клименко впевнена, що померти від епідемії коронавіруса можуть до 680 жителів області.

Варто також додати, що по області тривають протиепідемічні заходи.

Так, в Мелітополі стартувала вулична дезінфекція. Однак сам процес викликав у місцевих жителів сміх. Чоловік з балоном в руках і пульверизатором, схожим на садовий, обприскує тротуар. Люди зазначають, що такий метод - малоефективний.

Також нарікають жителі Мелітополя і на роботу контрольно-пропускного пункту при в'їзді в місто. Видання Ria-M зафіксувало, як правоохоронці не діють і не перевірять автомобілі.

Так, з боку Бердянська пости поки не працюють так як немає представника СЕС чи медика. Тому автомобілі поки ніхто не зупиняє і температуру водіям не вимірюють.



В самому Запоріжжі незважаючи на рекомендацію МОЗ працює весь громадський транспорт.

Начальник управління транспорту та зв'язку Запорізької міськради Олександр Власюк зазначив, що в Запоріжжі сьогодні на маршрути вийшли 430 маршруток, а також 130 одиниць комунального транспорту. Всі водії працюють в масках і одночасно перевозять дозволену Кабміном кількість пасажирів - не більше 50% від кількості сидячих місць.