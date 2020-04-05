На Закарпатті одужала жінка, яка інфікувала 20 жителів Мукачева

У 28 закарпатців методом ПЛР підтверджено коронавірусну інфекцію

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У 28 закарпатців методом ПЛР підтверджено коронавірусну інфекцію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Гетманенка у Facebook.

Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні: двічі тести ПЛР показали негативний результат. Щоб сказати, що вона повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест. Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів удома.

За добу 7 осіб госпіталізовано у заклади охорони здоров’я області з підозрою на випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19, з них троє – з встановленим діагнозом COVID-19.

Одна хвора з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходиться у тяжкому стані на штучній вентиляції легень.

Про COVID-19 на Закарпатті станом на 10:00 5.04 Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті,... Опубліковано Олексієм Гетманенком Неділя, 5 квітня 2020 р.

Нагадаємо, на Закарпатті захворіли 20 людей із Мукачево, які контактували з першою інфікованою COVID-19.

В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.

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