На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса
Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.
"Это вторая жертва коронавируса в области. Мужчина скончался прямо в карете скорой помощи при транспортировке из Мукачево в областную инфекционную клиническую больницу. Не доехал до больницы 500 метров и перестал дышать в карете скорой вблизи ТЦ "Дастор". Мужчине был 61 год. Точную причину смерти установит вскрытие. Информация получена из двух источников, независимых между собой", - пишет журналист.
Напомним, на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
В 35 закарпатцев методом ПЦР подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.
Двое больных с установленным диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.
Первая пациентка, у которой установили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела.
По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
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