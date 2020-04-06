На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса

По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19

Фото из открытых источников

По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.

"Это вторая жертва коронавируса в области. Мужчина скончался прямо в карете скорой помощи при транспортировке из Мукачево в областную инфекционную клиническую больницу. Не доехал до больницы 500 метров и перестал дышать в карете скорой вблизи ТЦ "Дастор". Мужчине был 61 год. Точную причину смерти установит вскрытие. Информация получена из двух источников, независимых между собой", - пишет журналист.

Напомним, на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

В 35 закарпатцев методом ПЦР подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

Двое больных с установленным диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Первая пациентка, у которой установили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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