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Ірина Федоляк
Журналіст
06 квітня 2020, 17:39 2

В Україні кількість хворих COVID-19 в рази занижена, - мер Івано-Франківська

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06 квітня 2020, 17:39 2
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Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів
Руслан Марцінків. Фото із Facebook
Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Почну з обмежувальних заходів, є відповідна постанова Кабміну. Відсьогодні ми дотримуємося цих обмежень. Але скажу свою особисту думку: ці рішення є запізнілі. Їх необхідно було запроваджувати місяць тому, коли була можливість ввести надзвичайний стан. Зробити так, щоб 1,5 мільйони українців, які повернулися з-за кордону, були перевірені і протестовані. Ввести всі необхідні заходи, щоб нині ситуація була стабільною", - каже голова.

На жаль, статистика як в Івано-Франківській, так і в сусідніх, особливо Тернопільській та Чернівецькій областях, невтішна. Кількість хворих різко зростає.

"А тим паче ми розуміємо, що ця кількість в рази занижена. Я можу про це говорити, адже не налагоджене ПРЛ-тестування. У нас величезна черга з людей, які очікують результатів. Тому можу говорити, що всі обмежувальні заходи є необхідними, але запізнілими. І коли органи місцевого самоврядування про це говорили, ці дії не були застосовані", - акцентує Марцінків.

Як наслідок нинішня ситуація, коли захворюваність в місті та області уже достатньо висока. Лише в Івано-Франківській ОТГ виявлено 48 хворих на коронавірус. Крім того, експрес-тести показали позитивний результат у 176 випадках, усі ці люди очікують результатів ПРЛ-тестів.

"Учора прийшли результати жінки, яка померла в міській клінічній лікарні. В неї виявили коронавірус. Очікуємо результатів інших пацієнтів, які померли в суботу та неділю", - наголошує мер.

Оперативно про стан справ

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську трьох померлих перевіряють на COVID-19. Усі троє померлих у закладах охорони здоров'я міста - це люди літнього віку.

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