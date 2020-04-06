Коронавірус у Черкасах: останні новини
Про це інформують RegioNews із посиланням на Черкаську ОДА.
Голова ОДА Роман Бондар повідомив, що станом на 6 квітня 62 мешканці регіону інфікувалися COVID-19.
За останню добу стало відомо про двох нових хворих: це пацієнти із Лисянки та Шполи. Таким чином, у Черкасах під наглядом медиків перебувають 15 інфікованих, у Кам’янці відомо про 28 COVID-позитивних мешканців, у Умані хворих на коронавірус уже 10, у Шполі - 4, у Лисянці - 2. У Городищі, Смілі, Каневі та у Черкаському районі по одному пацієнту з коронавірусною інфекцією.
Міський голова Кам'янки Володимир Тірон попередив, що місто закриває пункти пропуску з сусідньою Кіровоградською областю. Разом із тим, відмінять режим проїзду в місто за спецпропусками, інформує місцевий ЗМІ "Прочерк”.
Тим часом у Черкасах у міській інфекційній лікарні із лабораторно підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція” знаходяться 15 містян. Серед них - двоє дітей. У 14 із них також діагностували пневмонію. Двоє пацієнтів досі у важкому стані, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.
Як повідомляли RegioNews раніше, у місті Умань Черкаської області від коронавірусної інфекції помер паломник із Великої Британії, а у самих Черкасах почали готувати труни для померлих від атипової пневмонії.
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