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Олександра Василенко
журналіст
06 квітня 2020, 17:06 13

Коронавірус у Черкасах: останні новини

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06 квітня 2020, 17:06 13
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У Черкаській області підтвердили два нових випадки інфікування COVID-19, двоє пацієнтів у тяжкому стані
Фото: Pixabay
У Черкаській області підтвердили два нових випадки інфікування COVID-19, двоє пацієнтів у тяжкому стані

Про це інформують RegioNews із посиланням на Черкаську ОДА.

Голова ОДА Роман Бондар повідомив, що станом на 6 квітня 62 мешканці регіону інфікувалися COVID-19.

За останню добу стало відомо про двох нових хворих: це пацієнти із Лисянки та Шполи. Таким чином, у Черкасах під наглядом медиків перебувають 15 інфікованих, у Кам’янці відомо про 28 COVID-позитивних мешканців, у Умані хворих на коронавірус уже 10, у Шполі - 4, у Лисянці - 2. У Городищі, Смілі, Каневі та у Черкаському районі по одному пацієнту з коронавірусною інфекцією.

Міський голова Кам'янки Володимир Тірон попередив, що місто закриває пункти пропуску з сусідньою Кіровоградською областю. Разом із тим, відмінять режим проїзду в місто за спецпропусками, інформує місцевий ЗМІ "Прочерк”.

Тим часом у Черкасах у міській інфекційній лікарні із лабораторно підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція” знаходяться 15 містян. Серед них - двоє дітей. У 14 із них також діагностували пневмонію. Двоє пацієнтів досі у важкому стані, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

Як повідомляли RegioNews раніше, у місті Умань Черкаської області від коронавірусної інфекції помер паломник із Великої Британії, а у самих Черкасах почали готувати труни для померлих від атипової пневмонії.


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