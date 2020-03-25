Принц Чарльз захворів на Covid-19
Про це пише RegioNews з посиланням на news.sky.com.
Принц Чарльз заразився коронавірусом. Про це повідомляють близькі до його оточенню джерела.
Йому 71 рік, він знаходиться в групі ризику, але почуває себе добре.
Принц Чарльз самоізолювався в Шотландії разом з герцогинею Корнуольською. У неї коронавірус не підтвердився.
Раніше повідомлялося, що олігарх Хорошковський потрапив до лікарні з коронавірусом.
18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом. 21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів.
21 березня COVID-19 заразився нардеп Сергій Вельможний, член групи "Довіра".
22 березня коронавірус діагностували у нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева.
23 березня нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко перебував в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати.
24 березня стало відомо, що коронавірус підхопив ще й депутат Сергій Рудик.
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