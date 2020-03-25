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25 березня 2020, 13:04 6

Принц Чарльз захворів на Covid-19

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25 березня 2020, 13:04 6
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Принц Чарльз нарешті отримав корону, але не ту. У нього діагностували коронавірус
Фото: sky.com
Принц Чарльз нарешті отримав корону, але не ту. У нього діагностували коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на news.sky.com.

Принц Чарльз заразився коронавірусом. Про це повідомляють близькі до його оточенню джерела.

Йому 71 рік, він знаходиться в групі ризику, але почуває себе добре.

Принц Чарльз самоізолювався в Шотландії разом з герцогинею Корнуольською. У неї коронавірус не підтвердився.

Раніше повідомлялося, що олігарх Хорошковський потрапив до лікарні з коронавірусом.

18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом. 21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів.

21 березня COVID-19 заразився нардеп Сергій Вельможний, член групи "Довіра".

22 березня коронавірус діагностували у нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева.

23 березня нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко перебував в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати.

24 березня стало відомо, що коронавірус підхопив ще й депутат Сергій Рудик.


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