Covid-19 у Раді: тепер перевіряється нардеп із "Слуги народу"
Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я дійсно в Олександрівський лікарні, здав 2 тести: один результат негативний, інший позитивний. Сьогодні здав третій. Чекаємо на результати, їх ще нема", - йдеться у повідомленні.
Як розказав нардеп, увечері 18 березня в нього піднялася температура, 19 березня з’явився кашель, потім полегшало, 21 березня він приїхав до лікарні і наполіг на рентгені, бо при прослуховуванні все начеб-то було добре, виявили лівостороннє запалення легенів.
Також Горбенко додав, що з колегами Сергієм Шаховим і Олександром Лукашевим від "ОПЗЖ" він не спілкувався, і в лікарні вони теж не перетинаються.
"За кордоном останні місяці не був. Взагалі був на самоізоляції. В комітетах не був. На засіданні у вівторок був, але в масці. Переживаю за родину", - розказав нардеп.
При цьому він закликав усіх сидіти вдома, не панікувати, бути чемними, берегти себе, близьких та Україну.
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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом. 21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів.
21 березня COVID-19 заразився нардеп Сергій Вельможний, член групи "Довіра".
22 березня коронавірус діагностували у нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева.
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